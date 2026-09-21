WOMEN | Lidia Consolini è una nuova giocatrice della Lazio: il comunicato
21.09.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Con un comunicato ufficiale, la Lazio Women ha annunciato l'arrivo di Lidia Consolini dall'Inter. Di seguito l'annuncio del club biancoceleste: "La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Lidia Consolini dall’ F.C. Internazionale Milano.
Difensore classe 2007, approda nella Capitale dopo l' esperienza nel Settore Giovanile nerazzurro con cui ha anche esordito in Serie A nella passata stagione. Nel corso della sua giovane carriera figurano anche varie presenze con le selezioni giovanili dell'Italia, coronate con la partecipazione al Mondiale Under 20 in corso.
Benvenuta Lidia!".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.