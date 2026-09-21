Ex Lazio, Pisacane sull'incidente di Maldini: "Se si fosse chiamato Pisacane..."

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Fabio Pisacane, a margine dell'incontro tra gli allenatori di Serie A e l'AIA, ha parlato ai cronisti presenti della convocazione con l'Italia di Daniel Maldini, ex attaccante della Lazio autore di 3 gol nelle prima 5 giornate di campionato e dell'incidente che lo ha visto protagonista.

"Daniel si è tolto la soddisfazione di andare a Coverciano dopo cinque giornate. Deve avere la continuità che gli è mancata negli ultimi anni, ma pensiamo che Cagliari sia l’ambiente giusto per lui e che ci siano persone che possano accompagnarlo per questa strada. Mi fido di lui, ha dei valori importanti. Mi dispiace per quello che è successo dal punto di vista mediatico, avrei voluto vedere se si fosse chiamato Pisacane e non Maldini cosa sarebbe successo".