Italia, Malagò spiega: "Il mio futuro è legato a Mancini, ecco perché"

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Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha parlato all'interno del podcast 'Numer1' condotto da Giuseppe Cruciani, Sandro Sabatini e Ivan Zazzaroni. In particolare si è espresso sui fatti di Torino, dove alcuni tifosi della Juventus si sono girati durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola, e del suo futuro. Di seguito le sue parole: "Pene collettive? No, vanno individuate in modo chirurgico e scientifico tutte quelle persone che hanno fatto vergognare il 99% di tutti gli altri. È qualcosa che mi dispiace, non c'è rispetto neanche per la morte di un grande giocatore, una persona che ha servito il Paese come atleta, poi c'è anche il percorso nella città di Torino della sua famiglia. Il percorso netto, quello che dovrebbe essere sempre, è quello che abbiamo vissuto nel minuto di silenzio per Franco Baresi. È una storia che ci ha rattristato e amareggiato. Da Presidente, da appassionato e tifoso mi auguro che verranno colpiti i singoli soggetti perché la Juventus è assolutamente vittima''.

"Il destino da presidente è legato a Roberto Mancini e ai risultati delle prossime partite? Il presidente della Federcalcio, anche per la storia, non certo positiva, delle ultime qualificazioni mondiali, è de facto legato al commissario tecnico. Se va male, c'è una legge non scritta di cui bisogna prendere atto se si è fatto un cattivo risultato. Con franchezza diciamo che questo discorso adesso viene anticipato, accelerato, per quella che può essere una reazione emotiva psicologica dell'opinione pubblica".