Italia, Zaccagni non convocato. Piscedda: "Non sono stupito, vi spiego"

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Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare dell'Italia di Mancini e della mancata convocazione di Zaccagni. Di seguito le sue parole:

“Non sono stupito dalla non convocazione in Nazionale di Zaccagni, non possono bastare poche partite. Il rendimento di Cambiaghi? Non deve esistere il campanilismo. Ad ogni modo, anche se non è convocato stavolta, Zaccagni rientra tra i calciatori che sono nel giro della Nazionale.

Tra i ‘nuovi’ scelgo Doumbia dello Sporting, per me è un buon elemento, bel profilo, speriamo possa darci una mano. Romano? Se continua a migliorare così velocemente è sicuramente un profilo interessantissimo, sembrano anni che gioca, ha grandi prospettive.

Il lavoro di Mancini può essere accelerato o rallentato dai giocatori stessi, dipenderà da loro il cammino dell’Italia. Staremo a vedere quanto durerà il processo. Alla Nazionale servono società che l’aiutino, i club sono fondamentali per formare la Nazionale”.