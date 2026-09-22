Calciomercato Lazio, da Frattesi a Pinamonti: ecco le cifre spese in estate

Nell'approvazione del progetto di bilancio separato e consolidato al 30 giugno 2026 della Lazio, sono presenti le cifre e i dettagli di tutti gli acquisti a partire dallo scorso gennaio. Si tratta degli arrivi di Taylor, Ratkov, Przyborek, Motta, Maldini, Frattesi, Pinamonti, Sutalo, Doekhi, Pedraza, Gudmundsson e Diogo Leite. Se nel precedente articolo ci siamo concentrati sugli acquisti di gennaio, qui di seguito ecco tutte le cifre per quello che riguarda il mercato estivo:

SESSIONE ESTIVA - "Sono stati acquistati a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di quattro giocatori (Pinamonti, Doekhi, Pedraza e Diogo Leite, ndr.) per un valore di Euro 7,35 milioni, comprensivi di oneri accessori, più premi per Euro 8,20 milioni, Iva esclusa, all’ottenimento di prefissati obiettivi sportivi, con retribuzioni fisse per la stagione 26/27 pari a Euro 8,97 milioni; sono stati acquistati a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive di tre giocatori (Frattesi, Sutalo e Gudmundsson, ndr.) per un valore di Euro 8,75 milioni, comprensivi di oneri accessori, più premi per Euro 1,50 milioni all’ottenimento di prefissati obiettivi sportivi e diritti di opzione per Euro 31,35 milioni, comprensivi di oneri accessori, più premi per Euro 3,00 milioni, Iva esclusa, con retribuzioni fisse per la stagione 26/27 pari a Euro 11,02 milioni".

Per un'analisi dettagliata, caso per caso, bisognerà aspettare la prossima semestrale in cui si conosceranno le cifre precise e nel dettaglio di ogni acquisto dell'ultimo calciomercato estivo.