Lazio, Frosio sulla sosta: "A Formello non saranno contenti..."

In una riflessione pubblicata sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Alex Frosio ha parlato dell'arrivo della sosta per le nazionali, ipotizzando l'accoglienza riservatagli tra i vari club di Serie A, tra cui anche la Lazio.

"(...) Poco felici, per ovvie ragioni, saranno anche Lazio, Frosinone e Cagliari, che vedono interrompersi il magic moment nelle zone altissime della classifica. E pure il Como deve sopportare: Fabregas non ha necessità di lezioni suppletive - i suoi concetti sono già stati iniettati con successo - né di infortunati da ritrovare, ma la caduta di Frosinone, la prima della stagione, inquinerà i pensieri di queste settimane".

"Più sotto, l’altra squadra che come il Milan potremmo vedere diversa dopo la pausa è l’Atalanta, alla sosta con il peso di tre sconfitte consecutive. La Dea ha virato totalmente impostazione tattica con Sarri, allenatore che è meticoloso ai limiti dell’ossessivo sui movimenti soprattutto difensivi. Finora hanno funzionato poco o niente, venti giorni di lavoro sul campo sono preziosi. Non avere mezza squadra, molto meno. E il cortisolo risale".