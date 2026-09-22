Lazio, da Taylor a Ratkov e Przyborek: le cifre di tutti gli acquisti

Nell'approvazione del progetto di bilancio separato e consolidato al 30 giugno 2026 della Lazio, sono presenti le cifre e i dettagli di tutti gli acquisti a partire dallo scorso gennaio. Si tratta degli arrivi di Taylor, Ratkov, Przyborek, Motta, Maldini, Frattesi, Pinamonti, Sutalo, Doekhi, Pedraza, Gudmundsson e Diogo Leite. Di seguito tutte le cifre per quello che riguarda il mercato di gennaio:

GENNAIO 2026: "Sono stati acquistati a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di quattro giocatori (Taylor, Ratkov, Przyborek e Motta, ndr.) per un valore di Euro 35,63 milioni più premi per Euro 5,50 milioni, Iva esclusa, all’ottenimento di prefissati obiettivi sportivi, con retribuzioni fisse pari a Euro 3,38 milioni; è stato acquistato a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive di un giocatore (Maldini, ndr.) per un valore di Euro 0,50 milioni e obbligo di riscatto per Euro 14,43 milioni, con retribuzione fissa pari a Euro 1,17 milioni";

Andando più nello specifico Kenneth Taylor è costato 17,248 milioni con un contratto di cinque anni. Peter Ratkov, invece, è a bilancio a 13,587 milioni di euro con un contratto di sei anni. Adrian Przyborek si è legato alla Lazio con un quinquennale per un costo di 5,424 milioni di euro. Per acquistare Motta, infine, la Lazio ha versato nelle casse della Reggiana 1,024 milione di euro. Per Maldini, invece, l'obbligo indicato era in realtà condizionato e legato alla qualificazione europea dei biancocelesti. Cosa non verificatasi e per questo il calciatore è tornato all'Atalanta prima di cambiare ancora casacca e volare al Cagliari.