Langella: "La Lazio è la vera sorpresa del campionato. Su Gattuso..."

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L'ex calciatore Antonio Langella ha concesso un'intervista a CagliariNews24, e ha espresso un parere in merito al rendimento in campionato di alcune squadre, soffermandosi sulla Lazio, per definirla l'attuale vera sorpresa della Serie A. Di seguito le sue parole: "Al momento per me le favorite sono la Roma e l’Inter, sono le più preparate e sono strutturate per vincere il campionato. Però io penso che tra loro quest’anno la vera sorpresa sia la Lazio. Nonostante l’Inter sia partita come favorita per lo scudetto perché è uno squadrone, come lo sono la stessa Roma e il Como – che fa un calcio bellissimo -, mi sorprende la squadra di Gattuso!"

"La Lazio, con tutti i problemi che ha avuto dall’inizio, uscendo dalla Coppa Italia al primo turno, nessuno si aspettava di trovarla lì dopo cinque giornate. Loro sono la vera la sorpresa del campionato, c’è da dire che la Lazio però ha Gattuso, un allenatore che conosciamo tutti, sappiamo qual è il suo spirito e la voglia che può dare alla squadra. La grinta che aveva lui da giocatore la trasmette alla squadra, ecco perché in questo momento stanno andando benissimo; e quella scivolata in Coppa Italia ha fatto sì che loro si rafforzassero ancora di più, arrivando a fare quello che hanno fatto finora".