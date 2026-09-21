Gattuso, che partenza! Mai così bene in carriera: con la Lazio si è superato

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Mai così forte. Partenza super di Gattuso con la Lazio: nessuno prima d'ora aveva fatto meglio. Nemmeno lui stesso, visto che è la prima volta nella sua carriera da allenatore che porta a casa 13 punti nelle prime cinque partite di campionato. Sta toccando vette inesplorate dopo la delusione Mondiale con l'Italia, rigenerato come ha fatto con tanti giocatori della rosa. Un rilancio reciproco, che l'ha portato a raggiungere il suo record personale a livello di risultati in panchina.

Alla sosta per le nazionali di settembre-ottobre, la più lunga degli ultimi anni, la sua Lazio è prima in classifica a 13 punti, a pari merito con Inter e Roma. In totale ha conquistato quattro vittorie (Bologna, Genoa, Udinese e Venezia) e un pareggio, in casa contro il Milan (2-2). In passato, solo due volte è andato vicino a questo filotto: nel 2017/18 sulla panchina del Milan, con quattro successi (Crotone, Cagliari, Udinese e SPAL) e una sconfitta (proprio contro la Lazio all'Olimpico per 1-4, tripletta di Immobile e gol di Luis Alberto), e nel 2020/21 con il Napoli, anche lì con 12 punti totali nelle prime cinque giornate (vittoria contro Parma, Genoa, Atalanta e Benevento; sconfitta contro la Juventus).

Più di recente, nel 2024/25, l'ultima stagione vissuta sulla panchina di un club prima di accettare l'offerta dell'Italia, Gattuso era arrivato a 11 punti con l'Hajduk Spalato, mettendo a referto tre vittorie (Slav Belupo, Varaz, Osij) e due pareggi (Lokomotiva Zagabria e Istria 1961). Ancora prima ne ha ottenuti 9 con il Marsiglia (nel 2023/24) e con il Pisa (2015/16) in cinque giornate, con due successi e tre pareggi in entrambi i casi. Poi 8 sempre sulla panchina del Pisa (2016/17) e del Milan (2018/19), 7 su quella del Palermo (2013/14, poi esonerato alla sesta giornata) e 6 con il Valencia (2022/23). Ha fatto malissimo invece in Grecia all'OFI Creta nel 2014/15: solo 4 punti, con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte.

Insomma, uno sprint inaspettato che ha azzerato ogni precedente. La Lazio doveva ripartire, Gattuso pure. E fin qui l'ha fatto col piede giusto, premuto fino in fondo sull'acceleratore. L'inizio è promettente, di quelli che restano nella storia. Dopo la sosta arriverà il difficile: dare continuità a quanto di buono fatto finora.