Ex Lazio | Guendouzi a segno nell'8-0 del Fener: è il suo primo gol in Super Lig
21.09.2026 15:00 di Simone Locusta
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Il Fenerbahce travolge l’Eyupspor con un netto 8-0 e si regala una serata da protagonista. Tra i marcatori c’è anche Matteo Guendouzi, ex calciatore della Lazio che trova così il suo primo gol in campionato con la maglia del club turco. Una rete importante per il centrocampista francese che prova a scacciare le polemiche delle ultime settimane dopo il match contro il Lione e che si conferma sempre più protagonista in questo avvio di stagione nella Super Lig turca.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.