Lazio, Piscedda: “Errore Floriani parte del percorso di crescita. Noslin…”

È intervenuto ai microfoni di Radiosei Massimo Piscedda. L’ex calciatore della Lazio ha analizzato così la gara vinta dai biancocelesti in casa del Venezia: “La Lazio incontrava una squadra che tentava il tutto per tutto, quindi c’era d’aspettarselo che l’avversario sarebbe stato aggressivo”.

“La Lazio ha rischiato, poi l’ha sbloccata e ha gestito; è stata una Lazio compatta. Sutalo è un difensore esperto, legge perfettamente le situazioni; è un giocatore temprato, riconosce le situazioni di pericolo. Provstgaard deve crescere, Sutalo è un giocatore pronto”.

“L’errore di Floriani ci sta, così si impara. L’errore fa esperienza, in una situazione identica non sbaglierà di nuovo. Noslin bel colpo di testa, da centravanti anni ’80. Meritava la riconferma”.