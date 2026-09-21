Serie A, incontro tra arbitri e allenatori: Gattuso arriva a Lissone - VIDEO
21.09.2026 13:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Ecco tutti gli allenatori di Serie A. Arrivati a Lissone, i tecnici sono pronti per il confronto con gli arbitri e con il designatore Orsato. Tra questi ovviamente è c'è anche il mister della Lazio Gennaro Gattuso, entrato insieme a Chivu dell'Inter. Dopo di che si sono visti anche Aquilani, Fabregas e De Rossi; ancora prima Spalletti, tra gli altri. Di seguito il video.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.