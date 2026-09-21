Ex Lazio | Bastos: le prime parole dopo la firma con il Fortaleza

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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’ex Lazio Bastos è pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia del Fortaleza. Il difensore ha infatti firmato un contratto fino al termine del 2026 dopo la fine della sua esperienza con la maglia del Botafogo.

“Sono molto felice di essere qui. Indossare questa maglia rappresenta una grande responsabilità perché il Fortaleza è un club importante e conosco bene la sua storia. Spero di dare il mio contributo affinché la squadra raggiunga il traguardo che tutti vogliamo, ovvero la promozione”, queste le parole di Bastos.

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