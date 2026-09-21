WOMEN | Lazio, Consolini trova Sciabica con l'Italia U20. Ora la Spagna
21.09.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Ora sono due le calciatrici della Lazio nella Nazionale U20. Il nuovo acquisto della Women Lidia Consolini ha ritrovato in rosa Manuela Sciabica, giovane attaccante biancoceleste classe 2006. Sono le giocatrici che insieme al resto del gruppo azzurro di Matteucci sfideranno la Spagna nella giornata di mercoledì 23 settembre per la semifinale del Mondiale. La squadra vincitrice passerà poi direttamente alla finale.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.