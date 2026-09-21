Lazio, Agostinelli spiega: "Sto rivedendo il vero Zaccagni. Gli altri..."

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Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore Andrea Agostinelli ha parlato dell'ultima vittoria della Lazio contro il Venezia soffermandosi soprattutto su diversi singoli della rosa di Gattuso. Di seguito le sue parole: “Delle cinque gare giocate dalla Lazio, quella di Venezia la colloco all’ultimo posto. Le parate di Mandas ci stanno, il portiere fa parte della squadra. Il problema è nato nel momento in cui la Lazio è stata aggredita e loro hanno attaccato con continuità la profondità. Lì ho visto troppa difficoltà della difesa, in particolare di Provstgaard. Poi ha ritrovato la sua padronanza di palleggio e di singoli, a quel punto il Venezia è uscito dalla gara".

"Ci sono state delle punte di prestazioni importanti. Oltre a Mandas, sto rivendendo il vero Zaccagni. Mentre devo dire che mi ero sbagliato nel valutare Belahyane come play-maker di mera costruzione di gioco. Ho capito che è molto bravo, malgrado la statura, nel recupero del pallone. Ho visto un Tavares ancora decisivo ed una buona prestazione di Cancellieri. Gattuso sta facendo cose tattiche importanti, tutti danno una mano alla causa. Il lavoro difensivo di Cancellieri è un esempio. E’ giusto, a questo punto, pensare che le gerarchie Isaksen-Cancellieri e Pinamonti-Noslin non sia poi così scontate anche per il proseguo della stagione”.