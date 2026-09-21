Lazio, Provstgaard sfida Haaland: "Dobbiamo trovare il modo di arginarlo"

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Oliver Provstgaard è arrivato nel ritiro della Danimarca. Ed ecco subito le prime dichiarazioni per il difensore della Lazio, ospite nello studio di tv2.dk. In particolare ha parlato dei prossimi impegni di Nations League che dovrà affrontare la squadra di Riemer: tra questi c'è anche la sfida contro la Norvegia di Haaland. Di seguito le sue parole: "Giocare in nazionale comporta sempre una responsabilità. Ovviamente, le brutte notizie riguardanti Christensen (infortunato, ndr.) fanno sì che le mie possibilità di giocare siano un po' più alte. Il mio obiettivo è semplicemente dimostrare quello che so fare".

"Le partite che ci attendono sono le migliori in assoluto perché affronteremmo i giocatori più forti in circolazione. È per questo che si gioca a calcio. Haaland? È una sfida a cui non è ancora stata trovata una soluzione vera e propria. Credo che abbia una media vicina a un gol a partita, ma ha anche perso. Come squadra, dobbiamo trovare il modo di arginarlo: è molto più di un semplice attaccante di stazza".