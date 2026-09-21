Lazio, Graziani: "I tifosi? Spero che questi risultati possano..."

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Ciccio Graziani, ai microfoni di Rai 2, ha parlato della situazione in casa Lazio: dalla protesta della tifoseria alla gestione di Gennaro Gattuso dopo la sconfitta contro il Mantova.

"La Lazio gioca due camionati: uno contro gli avversari e uno contro l'ambiente. Spero che questi risultati possano far ricredere una parte della tifoseria e ricominciare ad andare allo Stadio Olimpico e dare una mano a questi ragazzi. Gattuso, però, sta gestendo benissimo. Dopo quel disastro iniziale contro il Mantova, la Lazio si è compattata intorno al suo allenatore. Un po' di fortuna? Sì, perché il Venezia avrebbe meritato di più. Gattuso lo ha anche ammesso".