Lazio, Graziani: "I tifosi? Spero che questi risultati possano..."
21.09.2026 20:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Ciccio Graziani, ai microfoni di Rai 2, ha parlato della situazione in casa Lazio: dalla protesta della tifoseria alla gestione di Gennaro Gattuso dopo la sconfitta contro il Mantova.
"La Lazio gioca due camionati: uno contro gli avversari e uno contro l'ambiente. Spero che questi risultati possano far ricredere una parte della tifoseria e ricominciare ad andare allo Stadio Olimpico e dare una mano a questi ragazzi. Gattuso, però, sta gestendo benissimo. Dopo quel disastro iniziale contro il Mantova, la Lazio si è compattata intorno al suo allenatore. Un po' di fortuna? Sì, perché il Venezia avrebbe meritato di più. Gattuso lo ha anche ammesso".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.