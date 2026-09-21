Settore giovanile | Lazio, weekend da quattro vittorie e ko per i biancocelesti

Fonte: sslazio.it

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Le giovani aquile volano e sfiorano l'en plein. Nel weekend che si è diviso tra sabato 19 e domenica 20 Settembre sono arrivate 4 vittorie ed una sconfitta. L'Under 18 di Cristiano Lombardi inanella il terzo risultato utile consecutivo (2 vittorie ed un pareggio) alla quarta giornata di campionato. La Lazio batte il Cesena 5 a 0 grazie alla tripletta di uno scatenato La Corte ed alle reti di Aprea e Morelli.

Sconfitta amara per l'Under 17. Le aquile di Alessio Fazi perdono il derby contro la Roma. La rete di Elena illude i biancocelesti, i giallorossi ribaltano il risultato. Grinta, cuore e tante occasioni create non basta alla Lazio, il risultato non cambia ed alla terza giornata arriva il primo stop per l'Under 17.

Vittoria in goleada per l'Under 16 di Simone Rughetti. I biancocelesti superano l'Arezzo con un roboante 9 a 1. Mettono la firma sul match Boveri, Pellegrino, Girotti, Caputo, è doppietta per Bacchi e tripletta per Coppola. Seconda vittoria consecutiva in altrettante giornate di campionato.

Lo stesso discorso vale anche per l'Under 15 guidata da Valerio Gualdaroni. Le aquile classe 2012 calano il poker ai danni dei pari età dell'Arezzo. La Lazio vince con un netto 4-0 grazie alle reti di Piras e Coccia ed alla doppietta del 2013 Kone. Lazio Under 15 a punteggio pieno alla seconda giornata di campionato.

Buona la prima per l'Under 14 Regionali Eccellenza. Esordio vincente per i ragazzi di Igor Spiridigliozzi che si impongono 2 a 0 sull'Academy Ladispoli grazie ai gol di Natali e Corsi L.. Primi tre punti messi in cassaforte per le aquile classe 2013.

I risultati nel dettaglio:

Under 18 Professionisti - 4^ Giornata

LAZIO-CESENA 5-0

Marcatori: 26’pt, 33’pt, 21’st La Corte (L), 16’st Aprea (L), 35’st Morelli (L)

LAZIO: Quadrelli (GK) (36’st Giuliani (GK)), Iovane (21’st Maggiora Vergano), Ansideri, Touray, Miloiu (36’st Coscione), Riggi (21’st Morucci), Morelli (36’st Angelucci), Cappuccini (21’st Zero), La Corte (21’st Bruscaglia), Lulaj (36’st Bellissima), Aprea (29’st Mennea). A disp.: /. All.: Lombardi.

CESENA: Bianconi (GK), Petito (29’st Zannoni), Crescentini (21’st Terni), Lombardo (29’st Bombardini), Laghi, Parisi (28’st Mangano (45’st+1’ Gjergje)), Okolo (1’st Valentini), Ciccarese, Marra, Conti (1’st Norgaard), Vitale (1’st Frati F.). A disp.: Cangini (GK). All.: Zanetti.

Under 17 Serie A e B – 3^ Giornata

LAZIO-ROMA 1-2

Marcatori: 6’pt Elena (L), 13’pt Vasta (R), 14’pt Ferretti (R)

LAZIO: Bekirov (GK), Ricci Gia. (17’st Tocci), Tappi, Grisari, Monti M. (12’st Maglione), Veridiano (22’st Ricci Gab.), Tolomeo (1’st Collura), Sulaj, Nedev, Elena (22’st Tagliaferri), Mistretta (1’st Tacchi). A disp.: Palombi (GK), Rago, Scrofani. All.: Fazi.

ROMA: Terlizzi (GK), Mattei, Chieffallo (41’st Soares), Vasta, Gargiulo (41’st De Benedetto), Antonetti, Gannelli (21’st Bartolini), Presutti, Basile (41’st Salvati V.), D’Ambrosi (8’st Sperlonga), Ferretti. A disp.: Carta (GK), Raiola, Salvati M., Tarnoveskyi. All.: Polverini.

Under 16 Serie A e B - 2^ Giornata

LAZIO-AREZZO 9-1

Marcatori: 10’pt, 40’pt Bacchi (L), 20’pt Boveri (L), 27’pt Pellegrino (L), 42’pt Girotti (L), 10’st, 25’st, 38’st Coppola (L), 15’st rig. Saponaro (A), 17’st Caputo (L)

LAZIO: Mocci (GK), Scarabotti (12’st Di Palma), Iacomino (10’st Gioia), Morresi, Boveri, (10’st Gambino) Casali, Girotti (18’st Incitti), Kerxhaliu (10’st Interlandi), Bacchi (10’st Coppola), Pellegrino (12’st Pillera), Radu (12’st Caputo). A disp.: La Corte (GK). All.: Rughetti.

AREZZO: Di Pietro (GK), Apa (33’pt Baraldi), Cortonesi (18’st Gennaioli), Luka (40’pt Laurenzi), Rinchi (30’st Dini), Balsimini, Saponaro, Mazzoni (30’st Potirniche), Riscos Sanchez (33’pt Gherardi), Gianassi, Tacconi. A disp.: Da Frasini (GK). All.: Bellini.

UNDER 15 Serie A e B - 2^ Giornata

LAZIO-AREZZO 4-0

Marcatori: 1’pt Piras (L), 15’pt rig., 26’pt Kone (L), 34’st Coccia (L)

LAZIO: Folgori (GK) (29’st Jiboc (GK)), Rufo (29’st Mazzei), Coccia, Zauri (29’st Toci), Giampaolo, Sciarpelletti (1’st Vender), Licciardello (18’st Carlopio), Mancini (12’st Carboni), Kone (12’st Punzo), Piras (18’st Furlan), Spoletini (12’st Vinci). A disp.: /. All.: Gualdaroni.

AREZZO: Sorbini (GK), Patronelli (13’st Squillace), Comparini (1’st Zacchi), Kola (28’st Gheri), Vannelli (16’st Rossi), Conti, Anichini, Giovannelli (28’st Ghinassi), Sbrolli (13’st Scaramelli), Acefalo (1’st Neri), Ballaj (28’st Mormi). A disp.: Ciucchi (GK). All.:Peruzzi.

UNDER 14 Regionali Eccellenza - 1^ Giornata

LAZIO-ACADEMY LADISPOLI 2-0

Marcatori: 2’st Natali (L), 28’st Corsi L. (L)

LAZIO: Iaquinta (GK) (1’st Presutti (GK)), Formosa, Rossi C. (9’st Finocchi), De Antoniis (32’st Mc Cafferty), Calcopietro, Natali, Brancato (1’st Ndoci), Afonso Delgado, Vollaro (9’st Iembo), Luttazzi (28’st Njie), De Francesco (21’st Corsi L.). A disp.: Recchia, Corsi F.. All.: Spiridigliozzi.

ACADEMY LADISPOLI: Falletta (GK) (31’st Sandarella), Curci (31’st Cambi), Mirou, Markus, Esposito, Dadiani, Vlad (7’st Cardiero), Orlandi (31’st Granata), Sleliga (25’st Murabu), Ioli (14’st Marino), Correra (31’st Amato). A disp.: /. All.:Consalvi.