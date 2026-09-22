Lazio, il mercato a saldo zero era noto da giugno: tutti i dettagli

È stata un'altra estate a saldo zero. Una nuova sanzione ha colpito la Lazio nell'ultimo mercato, con la società costretta a operare in determinati paletti tenendo d'occhio acquisti e cessioni. Nell'approvazione del progetto di bilancio separato e consolidato al 30 giugno 2026, si legge la data in cui a Formello è arrivata la comunicazione della restrizione. Era il 12 giugno 2026, quando era terminata da poco la scorsa stagione e la Lazio aveva già ingaggiato Gattuso in panchina. Di seguito il testo.

"In data 12 giugno 2026 la F.I.G.C. ha comunicato la non conformità dell’indice del Costo del Lavoro Allargato. La medesima ha disposto per la sessione estiva di calciomercato 2026 la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori, salvo che la Lega Calcio riscontri l’integrale copertura dei relativi impegni economico finanziari (cosiddetto “blocco parziale”), ai sensi dell’art. 90, comma 4 delle NOIF".