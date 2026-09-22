Juve, la decisione del Giudice Sportivo sulla curva: il comunicato
22.09.2026 13:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Il Giudice Sportivo ha preso la sua decisione dopo quanto successo durante Juventus-Atalanta, con alcuni tifosi della curva bianconera che non hanno rispettato il minuto di silenzio per Sandro Mazzola. Niente settore chiuso, ma solo un'ammenda di 10mila euro alla società. Di seguito la nota: "Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per non avere, un numero esiguo in percentuale di sostenitori assiepati nel settore tribuna Sud 1^ anello, rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.; sanzione attenuata viste la tempestiva formale presa di posizione della Società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.