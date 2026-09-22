Lazio, tanti auguri a Frattesi: la società lo celebra - VIDEO

22.09.2026 13:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, tanti auguri a Frattesi: la società lo celebra - VIDEO
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Tanti auguri a Davide Frattesi. Il centrocampista della Lazio, arrivato in estate dall'Inter, compie oggi 27 anni. La società l'ha omaggiato su Instagram con un video speciale tutto dedicato a lui: "Primo compleanno in biancoceleste", si legge. Di seguito il video con i suoi primi tre gol in questo inizio di campionato.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.