Lazio, tanti auguri a Frattesi: la società lo celebra - VIDEO
22.09.2026 13:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Tanti auguri a Davide Frattesi. Il centrocampista della Lazio, arrivato in estate dall'Inter, compie oggi 27 anni. La società l'ha omaggiato su Instagram con un video speciale tutto dedicato a lui: "Primo compleanno in biancoceleste", si legge. Di seguito il video con i suoi primi tre gol in questo inizio di campionato.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.