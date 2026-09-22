Lazio, l'evoluzione di Noslin: finalmente ha trovato il suo ruolo?

Avrà trovato il suo ruolo Tijjani Noslin? La risposta ce la daranno le prossime partite, ma le sensazioni sono estremamente positive. L'attaccante olandese sotto la guida di Gennaro Gattuso ha esordito da esterno mancino subentrando sempre a gara in corso. Un ruolo che gli sembrava cucito addosso dalla situazione del reparto offensivo che, però, negli ultimi giorni di mercato è stato completamente stravolto. Partiti Dia e Ratkov, sono arrivati Pinamonti e Gudmundsson. Il primo per essere la punta titolare, il secondo come jolly tra centrocampo e attacco. Inevitabilmente Noslin è diventato il sostituto naturale dell'ex Sassuolo o, almeno, in linea teorica.

NOSLIN TRASLOCA AL CENTRO - Nelle ultime due giornate, infatti, le condizioni non eccelse di 'Pina' hanno spinto Gattuso a rilanciare Noslin nel ruolo di attaccante, lo stesso in cui aveva chiuso la passata stagione con Sarri, ottenendo risposte più che confortanti. Nelle due partite giocate l'olandese ha segnato altrettanti gol. Un colpo di testa coraggioso contro il Milan e uno stacco con tempi perfetti sul cross al bacio di Tavares. Due reti che fanno accrescere l'ennesimo quesito sul ruolo naturale di Noslin: è finalmente diventato un attaccante? In qualche modo i numeri ci possono aiutare.

NOSLIN HA TROVATO IL SUO RUOLO? - Se per caratteristiche è difficile collocarlo in una posizione esatta, le statistiche ci dicono chiaramente che a livello realizzativo Noslin rende di più quando schierato centralmente. Delle 13 reti realizzate con la maglia della Lazio dal classe 1999, infatti, 9 sono state segnate da attaccante, mentre solo 4 da esterno sinistro e 0 da esterno destro. Un'ulteriore conferma arriva anche dagli assist realizzati. Nella sua esperienza biancoceleste TJ ha servito 6 assist: 5 di questi da centravanti (o falso nueve), mentre 1 da ala (sinistra). Numeri che sanno di conferma. Per quanto possa esser utile partendo dalla fascia, quando servono gol Noslin rende meglio centralmente: un dettaglio molto influente per una squadra che in questa stagione avrà bisogno della collaborazione di tutti sotto il profilo realizzativo.