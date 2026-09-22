Giudice Sportivo, Lazio multata dopo il Venezia: cos'è successo
22.09.2026 13:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
È uscito il comunicato del Giudice Sportivo riguardo la quinta giornata di Serie A. La Lazio è stata multata di 5mila euro dopo la gara contro il Venezia, per quanto successo nel settore ospiti dei tifosi biancocelesti. Di seguito il comunicato: "Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 8° del secondo tempo, lanciato quattro bottigliette di plastica in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.