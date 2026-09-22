Italia - Belgio, dove vedere la partita in tv e in streaming

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Inizia il Mancini-bis. L'Italia riparte dall'Olimpico con il ritorno del ct in panchina: la prima partita è contro il Belgio di Mark van Bommel. La sfida sarà valida per la prima giornata del gruppo 1 della Lega A di Nations League, dopo di che ce ne saranno altre tre prima della fine della sosta (la più lunga degli ultimi anni). La gara degli azzurri è in programma per venerdì 25 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming gratuito su Raiplay.