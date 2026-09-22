Juve, curva chiusa contro la Lazio? Deciderà il Giudice Sportivo

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Juventus a rischio sanzione. Il club bianconero può pagare caro quanto successo contro l'Atalanta durante il minuto di raccoglimento in memoria di Sandro Mazzola, quando i tifosi presenti in curva hanno voltato le spalle all'ex bandiera dell'Inter. Si attende la decisione del Giudice Sportivo a riguardo, che potrebbe comportare anche la chiusura del settore dello stadio oltre a un'ammenda da 10mila e 50mila euro (per l'articolo 25, relativo a cori e manifestazioni oltraggiose dei sostenitori). In quel caso, i bianconeri non potrebbero contare sulla parte più calda della loro tifoseria durante la partita contro la Lazio, al rientro dopo la sosta. Nulla però è ancora definito: il Giudice Sportivo potrebbe anche rinviare il suo giudizio chiedendo un supplemento di indagine alla Procura FIGC.