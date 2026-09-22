Lazio, la scossa di Gattuso: corsa, pressing e numeri da record

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RASSEGNA STAMPA - Dalla falsa partenza in Coppa Italia all’avvio sprint in campionato. La Lazio di Gattuso ha cambiato marcia soprattutto sul piano fisico, con pressing, intensità e chilometri diventati i tratti distintivi della nuova squadra. Il lavoro svolto durante il ritiro ha iniziato a dare i suoi frutti: come riporta il Corriere dello Sport, nelle prime cinque giornate i biancocelesti hanno sempre corso più degli avversari, dai 115 chilometri di Bologna ai 118 di Venezia.

Un dato che racconta bene le richieste di Gattuso, che fin dall’estate ha insistito sulla necessità di allenare forza esplosiva, resistenza e velocità. A Venezia, inoltre, cinque giocatori hanno superato i 10,5 chilometri percorsi, con Frattesi arrivato a 11,3.

La squadra, però, deve ancora trovare continuità. Quando riesce ad alzare ritmo e pressing, la Lazio diventa difficile da contenere; quando abbassa l’intensità, invece, tende ad allungarsi e concede di più. È successo contro il Milan, con un secondo tempo in calando, e a Venezia, dove la reazione dopo un primo tempo sottotono ha cambiato la partita. Per Gattuso la prossima sfida sarà quindi mantenere quel livello di intensità più a lungo.

Intanto i numeri certificano un avvio storico: 13 punti nelle prime cinque giornate, quattro vittorie e tre gare senza subire gol. La Lazio ha inoltre vinto tutte le prime tre trasferte, impresa riuscita soltanto altre tre volte nella sua storia. Gattuso, però, predica prudenza: "I 13 punti? Siamo a meno 27 per stare tranquilli". La strada è ancora lunga, ma la sua Lazio ha già cambiato passo.