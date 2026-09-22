Lazio, clamoroso Icardi! Patente ritirata in Argentina: il motivo - VIDEO

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Mauro Icardi non potrà più guidare in Argentina per un lungo periodo. O, meglio, non avrebbe potuto farlo in ogni caso. Ll'attaccante ex Inter e Psg, infatti, è stato inabilitato preventivamente in patria perché trovato alla guida con una patente scaduta a maggio del 2019. A facilitare il compito del Ministero dei Trasporti - che ha comunicato la decisione sui social network - è stato un video pubblicato dalla coppia in cui si vede la sua compagna, Eugenia "China" Suarez, slacciarsi la cintura e riprendersi mentre esce con mezzo busto dal finestrino della macchina.

L'INTERVENTO DELLA POLIZIA - Le immagini avevano attirato l'attenzione delle autorità per la sicurezza stradale che, intervenuti per un controllo sui documenti del calciatore, avevano scoperto che stava circolando con una patente di guida scaduta da 7 anni. La Subsecretaría de Política y Seguridad Vial ha proceduto con la rimozione temporanea della patente per guida negligente e irregolarità nella documentazione necessaria per mettersi al volante.

COME POTRA' TORNARE A GUIDARE? - Se Icardi, che fino a qualche giorno fa era un obiettivo di mercato della Lazio, vorrà essere riabilitato alla guida dovrà presentarsi nella giurisdizione del suo domicilio, sbrigare nuovamente le pratiche e sottoporsi a un nuovo esame psicofisico e attitudinale.

ICARDI AL VOLANTE CON LICENCIA VENCIDA 🚘️



Eugenia “la China” Suárez se quitó el cinturón y sacó gran parte de su cuerpo por la ventanilla mientras Mauro Icardi continuaba conduciendo.



Ante la difusión del video, constatamos que Icardi tenía su licencia de conducir vencida. pic.twitter.com/lV5rFGbD1w — Ministerio de Transporte (@TransportePBA) September 21, 2026