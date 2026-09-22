Lazio, l'ag. di Zaccagni: "Ora per Gattuso è un giocatore importante"

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Mario Giuffredi, agente di Mattia Zaccagni, è intervenuto al R Star Palermo Football Meeting organizzato da Conference403 con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, Consiglio Ordine Avvocati di Palermo, Lumsa e Comune Di Palermo. In particolare ha parlato del rapporto del capitano della Lazio con Gattuso: i due si conoscono già dai tempi della Nazionale italiana. Di seguito le sue parole in merito: "Zaccagni è un giocatore importante per Gattuso. Il suo ultimo anno è stato sofferto dal punto di vista fisico e mi spero che possa riprendere a fare quel che ha fatto negli anni precedenti. A maggior ragione con Gattuso, col quale aveva un ottimo rapporto in Nazionale".