Lazio, Frattesi compie gli anni: l'augurio della società - FOTOa
22.09.2026 10:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Giorno di festa in casa Lazio. E non solo per la grande partenza della squadra di Gennaro Gattuso. Oggi, martedì 22 settembre, compie gli anni Davide Frattesi. Il centrocampista romano trasferitosi in estate dall'Inter, che ha esordito segnando 3 gol in 6 presenze, spegne 27 candeline. Tra i tanti auguri di arrivati sui social, anche quelli della Lazio che gli ha dedicato il consueto post scrivendo nella caption: "Buon compleanno, Davide".
Buon compleanno, Davide pic.twitter.com/jHbXYLWMr1— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 21, 2026
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.