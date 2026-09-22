Lazio, Ratkov ha firmato per sei anni: il dettaglio dal bilancio
22.09.2026 13:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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Nella giornata odierna è stato pubblicato il bilancio al 30 giugno 2026, in cui vengono specificati tutti i dettagli dei movimenti in entrata e uscita della Lazio. Tra questi, spiccano le cifre del trasferimento di Petar Ratkov in biancoceleste. L'attaccante, arrivato nel mercato di gennaio, secondo quanto scritto nel bilancio, avrebbe infatti firmato per 6 anni.
Nella scorsa finestra di mercato, il serbo si è invece trasferito al Levante in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive, come specificato nel comunicato ufficiale redatto dalla Lazio.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.