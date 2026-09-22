Olanda, Xavi punge la Roma: "Malen? Secondo me sta bene..."

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Stop al campionato e via alla maxi pausa per le Nazionali ma, le prime polemiche, non hanno tardato ad arrivare. La prima riguarda proprio l’attaccante della Roma Donyell Malen che, dopo la convocazione da parte dell’Olanda, ha dato forfait per infortunio.

Un infortunio che però assume dei contorni poco chiari viste le dichiarazioni del ct Xavi: “È un peccato perché Donyell è in ottima forma. Ha dovuto dire no all’ultimo momento, ma il calcio è così. Secondo me Donyell sta bene, non so quanto tempo gli ci vorrà per riprendersi, ma l’infortunio non è grave”, queste le parole del commissario tecnico.

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