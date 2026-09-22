GOSSIP | Totti e il primo bacio con Noemi Bocchi: "Avevo paura..."
22.09.2026 16:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Sono tanti i temi toccati da Francesco Totti nel suo libro Oltre che ripercorre la vita dell’ex capitano della Roma dal maggio, 2017, data del suo addio al calcio giocato. Tra i vari passaggi c’è anche quello che racconta l’inizio della relazione con Noemi Bocchi, sua attuale compagna, I due si sono conosciuti nel modo più semplice possibile: scambiandosi i numeri. Nel libro Totti descrive le sensazioni del primo incontro... <<< TOTTI >>>
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