La Lazio ribalta anche le previsioni: la frecciata di Ryanair

Nessuno si aspettava un avvio di questo calibro della nuova Lazio di Gennaro Gattuso. I presupposti non erano dei migliori, tutto lasciava presagire a un avvio quanto meno più complicato. E invece la Lazio si ritrova a condividere il primo posto con Roma e Inter. Stando ai numeri, però, sembra che la Lazio abbia raccolto un po' di più di quanto avrebbe meritato.

Secondo i dati riportati da xG Serie A, sarebbero 8 gli expected points che avrebbe dovuto guadagnare la squadra biancoceleste a fronte dei 13 punti raccolti. Davanti a sé, stando agli expected points, avrebbe dovuto avere Roma, Inter, Juventus, Monza e Fiorentina; sullo stesso livello, invece, si posizionano anche Milan, Sassuolo, Como e Bologna.

Vista l'overperformance, l'account 'X' di Ryanair ha colto la palla al balzo e ha scelto di schrzarci sopra sui social (come è solito fare), scrivendo: "Voglio gli stessi angeli custodi della Lazio". Di seguito il post.

voglio gli stessi angeli custodi della Lazio — Ryanair Italia (@Ryanair_IT) September 22, 2026