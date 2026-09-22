Lazio, Giannichedda: "È una delle sorprese del campionato. Bravo Gattuso a..."

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© foto di Federico Gaetano

Giuliano Giannichedda, ex calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare della squadra biancoceleste e del lavoro di Gennaro Gattuso. Di seguito le sue parole:

"È una delle sorprese di questo inizio di campionato. Gattuso è stato bravo di fare di un limite un pregio. Serviva unità, ricreare entusiasmo. È entrato nella testa dei giocatori, che lo seguono. È stato bravo a compattare il gruppo".