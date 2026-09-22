Lazio, Braglia elogia Gattuso: "Ha creato un'identità. Ecco dove può arrivare"

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L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb per parlare della nuova Lazio di Gennaro Gattuso. Di seguito le sue parole:

"Gattuso ha creato un'identità di gruppo, ha riassemblato tutto, cosa che lo scorso anno non c'era. Gattuso lo conosco, credo sia un uomo che sa unire e sa trasmettere lo spirito agonistico che serve ad arrivare a grandi obiettivi. Dove può arrivare? Per me è la sorpresa di questo inizio di campionato, non credo possa arrivare in Champions ma in EL sì".