Ex Lazio | Incredibile Hysaj: è svincolato, ma viene convocato dall'Albania

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Lo strano caso di Elseid Hysaj. L'ex terzino della Lazio è attualmente svincolato e non ha ancora trovato squadra, ma nonostante questo è stato comunque convocato dall'Albania di Maran. Per questo prenderà parte ai prossimi incontri di Nations League contro Bielorussia, San Marino (due volte) e Finlandia. Di seguito la lista completa.

Portieri: Etrit Berisha, Alen Sherri, Mario Dajsinani e Simon Simoni;

Difensori: Berat Gjimshiti, Ardian Ismajli, Marash Kumbulla, Klisman Cake, Samuele Sina, Mario Mitaj, Naser Aliji, Stavro Pilo, Elseid Hysaj e Ivan Balliu;

Centrocampisti: Kristjan Asllani, Ylber Ramadani, Juljan Shehu, Qazim Laçi, Luis Hasa, Adrion Pajaziti, Arbër Hoxha, Taulant Seferi, Anis Mehmeti, Ernest Muçi e Sabah Kerjota;

Attaccanti: Rey Manaj, Mirlind Daku, Myrto Uzuni e Cristian Shpendi.