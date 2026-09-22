L'Atalanta di Sarri non convince: il pensiero di Renica

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L'ex calciatore Francesco Renica è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per commentare l'Atalanta di Maurizio Sarri, che non sta convincendo a pieno. Di seguito le sue parole:

"L'Atalanta non mi è piaciuta tanto, perché anche quando ha vinto meritava di perdere. Non mi stanno convincendo le idee di Sarri trasposte in questa squadra. Non vorrei che siano in confusione, perché anche l'aspetto psicologico conta. Pure in questo caso non parliamo di un gruppo scarso, ma finora non si è vista una bella Atalanta".