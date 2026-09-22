Lazio, Goldoni annuncia: "Ho appena rinnovato! Frattesi? Mi ispiro a lui..."

Eleonora Goldoni, centrocampista della Lazio Women, è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare l'inizio di campionato, ma soprattutto annunciare il rinnovo del contratto fino al 2029 con opzione di rinnovo per un'altra stagione.

RINNOVO - "Il mio sorriso parla da sé. Ho appena rinnovato con questa maglia. Sono felicissima perché questa è una seconda casa, una famiglia. Qua sono rinata, sono tornata ad amare il gioco del calcio, ho trovato delle persone molto importanti e molto belle e trasparenti. Ho deciso di abbracciare il progetto Lazio in Serie B e di lì in poi è stato un bellissimo percorso. Abbiamo deciso di rinnovare perché non importano i miei 30 anni ma ho tantissimo da imparare. Io mi faccio trascinare da come mi sento, da come sto, dalle persone con cui convivo".

COMPAGNE - "Con molte compagne ho legami che vanno oltre il campo, si è amiche prima di essere compagne di squadra. Quando è così in campo si funziona meglio. Quest'anno la squadra è estremamente alto sotto il profilo qualitativo. Siamo adattabili in campo e in questi primi due mesi ho visto anche disponibilità da parte delle ragazze nuove".

GRASSADONIA - "Il mister ha grande trasparenza, nel bene e nel male. E' molto attento alla meritocrazia: sceglie le undici che gli danno più sicurezza durante la settimane. Questo ci permette di dare qualcosa in più ogni giorno".

SOCIAL - "Io penso che i social media possono essere una grande piattaforma. Io sento la responsabilità di doverla utilizzare al meglio. Essendo molte seguite sento di volerlo utilizzare per voler lanciare un messaggio positivo o condividere qualcosa di bello come la fede nella mia vita".

IL CALCIO FEMMINILE - "Noi siamo figlie del calcio professionistico, ma abbiamo vissuto anche il calcio come passione. Quel momento di vita ci ha lasciato un'impronta forte e chiara. Dobbiamo esser grate di poterlo vivere come lavoro. Chi veniva prima di noi non lo ha potuto vivere. Quello che abbiamo noi è la consegenza di chi c'è stato prima".

PARMA E CAMPIONATO - "Dobbiamo preparare la settimana e affrontare una squadra ostica. Il campionato? Sono convinta che possiamo stupire, tanto. A noi piacciono le cose difficili, il mister ce l'ha insegnato dal gioro zero. Ci complica le situazioni in allenamento da sempre perché vuole che ne usciamo. Contro l'Inter siamo state lì e per alcuni episodi abbiamo subito il terzo gol, ma abbiamo saputo dire la nostra".

GOLDONI COME FRATTESI? - "Paragonarmi a Frattesi è un grande complimento. Mi sono sempre ispirata a lui, vedo delle caratteristiche in cui mi ritrovo. Io voglio migliorare il giocatore e persone che ero lo scorso anno. Se dovessero arrivare più gol o assist bene, ma non vivo per questo. Voglio essere un riferimento per le compagne. Lavoro per questo".