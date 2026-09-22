Italia - Belgio, le probabili formazioni: Frattesi parte fuori, le scelte

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Inizia il Mancini-bis. L'Italia ritrova in panchina il ct che ha vinto l'Europeo del 2021 e riparte dalla prima giornata di Nations League, all'Olimpico contro il Belgio di van Bommel. Il modulo scelto è il 4-3-3, con Donnarumma in porta e la difesa composta da Kayode (in vantaggio su Di Lorenzo), Mancini, Bastoni e Calafiori. A centrocampo potrebbe esserci l'esordio di Romano del Cagliari in regia, con Barella e Tonali (più di Frattesi) ai suoi lati. In attacco sono previsti Zaniolo e Inacio sulle fasce; al centro invece è bagarre: Pio Esposito dovrà resistere a Kean e Scamacca per una maglia da titolare.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Zaniolo, Pio Esposito, Inacio. Ct: Mancini.

BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, De Winter, Debast, De Cuyper; Tielemans, Lavia; Godts, Lukebakio, De Bruyne; De Ketelaere. Ct: van Bommel.