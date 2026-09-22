Calciomercato Lazio | Mandas rischiava la cessione: tutti i dettagli

Nell'approvazione del progetto di bilancio separato e consolidato al 30 giugno 2026 sono presenti anche i dettagli sull'ultimo prestito di Christos Mandas al Bournemouth. Il portiere greco a gennaio aveva lasciato la Lazio per andare in Premier League, dove però non è mai riuscito a esordire. Alla fine è rientrato a Formello, perché il club inglese ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto. Ora se lo gode Gattuso, visto che è stato uno dei migliori di quest'inizio di stagione. Di seguito le cifre dell'operazione dello scorso inverno: "Sono stati ceduti i diritti alle prestazioni sportive di un giocatore a titolo temporaneo (Mandas per l'appunto, ndr.) per un valore di Euro 2,5 milioni con diritto di riscatto a Euro 18,50 milioni, con un risparmio di retribuzione fissa di Euro 0,94 milioni", si legge.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03