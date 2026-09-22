Lazio | Italia, Frattesi e il regalo ricevuto a Coverciano: ecco quale - VD

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È il compleanno di Davide Frattesi. Il centrocampista della Lazio compie oggi 27 anni, mentre si trova nel ritiro di Coverciano con l'Italia di Mancini. Per questo, l'admin dell'account social degli azzurri gli ha fatto un regalo: si tratta di un piccolo trattore giocattolo, che rappresenta l'emoji che lo contraddistingue ormai da tempo e sempre usato anche dalla stessa società biancoceleste. "Grazie. Spettacolare, posso tenerlo? Bellissimo regalo", ha commentato Frattesi. Di seguito il video.