Lazio, Mattei: "Il vero banco di prova sarà la gara contro la Juventus"

Nel consueto intervento ai microfoni di Radiosei Stefano Mattei ha detto la sua su questo inizio campionato della Lazio con la squadra di Gattuso che ha conquistato 13 punti nelle prime cinque giornate: “Sento da parte di alcuni, dopo il positivo avvio di stagione, le solite fanfare ed esaltazioni funzionali a sponsorizzare la società. Dopo cinque giornate è difficilissimo dire che campionato farà la Lazio. Secondo me resta da settimo posto in classifica, piazza che si contenderà con l’Atalanta".

"La Lazio rispetto a tutte le altre ha avuto il calendario migliore se facciamo i conti dei punti totalizzati dalle squadre che sono state affrontate. Sono 18 i punti complessivi di quelle incrociate dalla Lazio, ossia la somma minore rispetto a quelle delle concorrenti. Questo ti fa capire che la Lazio è stata brava a sfruttare il calendario, ma prima di fare propaganda bisognerebbe aspettare".

"Tra la decima e la quindicesima giornata si capirà di più. Dopo la sosta, la Lazio può battere il Monza, ma il vero banco di prova sarà la gara succesiva con la Juventus. Questo non significa minimizzare quanto è stato fatto fino ad adesso, vuol dire solo restare con i piedi a terra. Le parate di Mandas fanno parte del gioco, il portiere fa parte della Lazio”.

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