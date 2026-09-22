Pascali sicuro: "Meriti a Gattuso, ma la Lazio è una squadra forte!"

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© foto di Giuseppe Scialla

L'ex calciatore Manuel Pascali è intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A per parlare della Lazio di Gennaro Gattuso e del suo grande inizio di stagione. Di seguito le sue parole:

"La Lazio sta dimostrando di essere una sorpresa, però mi vien da dire che, guardando l'unidici titolare, nonostante i meriti di Gattuso sicuramente perché mentalmente è una squadra diversa, non è una squadra scarsa. Perché se ritrovi Zaccagni e Tavares, c'è Taylor, Belahyane ha fatto una partita straordinaria, dietro c'è solidità, poi ci sono Frattesi e Gudmundsson. Una squadra forte e allenata bene, sono contento per Ringhio che dopo esperienze non positive sta portando a casa il frutto di un lavoro quotidiano".