Venezia, deciso il futuro di Stroppa dopo la Lazio: le ultime

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Il Venezia ha deciso il futuro di Giovanni Stroppa. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il club arancioneroverde ha scelto di confermare il proprio allenatore nonostante le prime cinque sconfitte in campionato, l'ultima contro la Lazio. Da tempo erano in corso riflessioni sulla sua panchina, ma alla fine la società non l'ha esonerato e andrà avanti con il tecnico.