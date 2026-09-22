Venezia, deciso il futuro di Stroppa dopo la Lazio: le ultime

22.09.2026 19:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Venezia, deciso il futuro di Stroppa dopo la Lazio: le ultime
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Il Venezia ha deciso il futuro di Giovanni Stroppa. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il club arancioneroverde ha scelto di confermare il proprio allenatore nonostante le prime cinque sconfitte in campionato, l'ultima contro la Lazio. Da tempo erano in corso riflessioni sulla sua panchina, ma alla fine la società non l'ha esonerato e andrà avanti con il tecnico.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.