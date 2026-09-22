Lazio, Giordano: "Cancellieri e Floriani possono crescere ancora". E su Pinamonti...

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Raggiunto dai microfoni di Radiosei Bruno Giordano ha fatto un bilancio di queste prime cinque giornate di campionato della Lazio soffermandosi anche sui singoli: “L’asse di sinistra è importante, spesso e volentieri arriva al cross finale con Taylor, Zaccagni e, soprattutto, con Tavares. La sovrapposizione lì viene premiata, c’è qualità, c’è corsa; cosa di cui lo scorso anno ci siamo privati per dare spazio alla fase difensiva. Inutile avere Tavares e non fargli passare la metà campo. In una squadra che costruisce poco, gli avrei fatto fare qualcosa in più. Ora è tutto molto bello, riesce tutto; c’è bisogno di tenere questa condizione, soprattutto mentale, il più a lungo possibile".

"Gli errori fatti col Venezia, se li fai con altre squadre, li paghi. Credo in fase difensiva ci sia molto da lavorare, soprattutto sui nostri due centrali; non abbiamo più Gila che in campo aperto può recuperare anche l’errore tattico. Ci è andata bene perché c’era il nulla davanti sabato, altrimenti un altro attaccante alla mezz’ora ci avrebbe fatto tre gol".

"Cancellieri e Floriani possono crescere ancora, anche perché hanno la fiducia del tecnico. Floriani sembra stia alla Lazio da anni. Dico sempre che gli allenatori danno e tolgono alla carriera dei calciatori, se sei nelle grazie del tecnico devi sfruttare il momento e loro lo stanno facendo".

"Coinvolgere tutto il gruppo è la base di questo sport, tutti possono essere utili e Gattuso, essendo stato un grande calciatore, sa benissimo come funziona. Ora ha due giocatori per ruolo, questo è stimolante e alza anche il livello dell’allenamento".

"Credo che il sorpasso ci sarà su Noslin da parte di Pinamonti, da come l’ho visto entrare non mi sembra uno che si abbatte. Il centravanti lo sa fare, sa come ci si comporta in quella zona di campo. Marusic-Floriani? Uno ha grande esperienza, l’altro non puoi pretendere che faccia un’intera stagione da esordiente come titolare inamovibile”.

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