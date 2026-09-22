La contestazione, Gattuso e a la Lazio prima: il pensiero di De Biasi

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Ai microfoni di Radiosei Gianni De Biasi ha detto la sua sull'inizio stagione della Lazio su Gattuso e sulla contestazione dei tifosi biancocelesti: “È un campionato bello, i risultati non sono scontati, squadre che stanno facendo bene. In primis la Lazio, è una sorpresa assoluta. La squadra di Gattuso ha fatto oltre quello che ci si potesse aspettare. L’Inter è una conferma, la Roma sta facendo bene ed il Cagliari è la rivelazione assoluta".

"Gattuso ha fatto qualcosa di straordinario in questo inizio. Ha cambiato alcune idee che potevano avere i tifosi biancocelesti. Mi auguro possa proseguire così, anche perchè l’entusiasmo è un fattore fondamentale visti i problemi che ci sono. Il ‘no’ del tecnico ad Icardi? Ci sono dei contratti morali che si costruiscono con i propri calciatori che rappresentano i motivi del successo o dell’insuccesso. Ha fatto una scelta seria, ha puntato su un gruppo, dando fiducia e facendo capire allo stesso quanto ci tiene".

"L’avvio fa ben sperare, poi è chiaro che cinque gare non hanno un gran significato. Ma ti permette di rasserenare l’ambiente e di acquisire fiducia, anche agli occhi dei tifosi rispetto ai singoli giocatori. In questo momento, la squadra sta concendo poco e sta sfruttando buona parte delle occasioni che costruisce".

"La contestazione dei tifosi? Queste cose le vedo male. Capisco che ci possano essere aspettative mancate, ma oggi la Lazio si trova in una posizione di classifica che nessuno poteva ipotizzare. Questo tiare la corda da una parte e dall’altra non portano vantaggi nell’economia del campionato. Servirebbe una sorta di ‘armistizio’ tra le parti, bisognerebbe ricoscere alla squadra i propri meriti”.

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