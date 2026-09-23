Lazio, Taylor: "Voglio conquistare Xavi! Guardavo tanto Busquets e..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Kenneth Taylor è tornato in Nazionale. Alla prima lista di convocazioni del nuovo ct dell'Olanda Xavi, il centrocampista della Lazio è rientrato subito tra i nomi dell'allenatore spagnolo. Ai microfoni di Voetbal Primeur ha parlato proprio del suo ritorno in maglia Orange (mancava da marzo 2025) e del nuovo corso dell'ex Barcellona. Di seguito le sue parole.

"Non ho ancora parlato con Xavi individualmente. Abbiamo parlato di quello che chiede alla squadra. Abbiamo provato il suo stile di gioco. Non posso rivelare esattamente cosa comporti, lo scoprirete. Non chiamarmi è stata una scelta di Koeman, l’ex commissario tecnico. La rispetto. Si sa che bisogna dimostrare valore nel club di appartenenza. Spero di imparare molto durante questa pausa per le nazionali e di dimostrare cosa so fare. Ma voglio anche mettermi alla prova, questo è l’obiettivo".

"Mi sentirò soddisfatto se avrò giocato il maggior numero di minuti possibile. Ma questo dipende dall’allenatore. Io devo far bene in allenamento. Ogni giocatore vuole giocare, è ovvio. Conosco molti dei ragazzi, ma parlo con Brobbey tutti i giorni. Parliamo di tutto, non solo di calcio. Il trio Busquets-Xavi-Iniesta? Non ci si può paragonare a nessuno di quei tre. Se proprio devo sceglierne uno... mi piaceva molto guardare Busquets. A chi somiglio io? A Messi (ride, ndr.)".