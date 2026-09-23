Lazio, ora tocca a Pinamonti: tre settimane per svoltare

23.09.2026 09:45 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, ora tocca a Pinamonti: tre settimane per svoltare
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RASSEGNA STAMPA - Le tre settimane di sosta per le nazionali serviranno a Gennaro Gattuso anche per lavorare sul suo attaccante principe. Andrea Pinamonti, il centravanti sul quale Lazio e allenatore hanno puntato, finora non ha ancora inciso: appena 108 minuti in quattro presenze, una sola da titolare contro l’Udinese e nessun gol.

Gattuso ha spiegato che il giocatore, arrivato dalla lunga estate al Sassuolo con il desiderio di trasferirsi a Roma, ha lavorato a bassa intensità nelle ultime settimane. Ora, spiega il Corriere della Sera, avrà tempo per entrare meglio nei meccanismi della squadra, assimilare le idee del tecnico e aumentare l’intesa con i compagni. Da lui società e allenatore si aspettano almeno dieci reti.

Un contributo che servirebbe anche a migliorare la produzione offensiva della Lazio. I biancocelesti sono arrivati alla sosta da capolista e hanno segnato in tutte le gare di campionato, ma con appena 8 reti realizzate hanno uno dei bottini più bassi tra le prime dieci: solo Cagliari e Napoli hanno fatto peggio. Rivitalizzare Pinamonti potrebbe quindi diventare una delle chiavi per alzare la quota realizzativa.

Il centravanti ha anche una motivazione personale: lo scorso anno il miglior marcatore biancoceleste si fermò a soli 5 gol, un dato che non si registrava dal 1966-67. Ora Pinamonti deve invertire la tendenza e riprendersi il posto da titolare, momentaneamente conquistato da Noslin.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.