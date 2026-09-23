Lazio, ora è un Taylor totale. L'estate difficile, poi l'arrivo di Frattesi e...

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RASSEGNA STAMPA - Taylor ritrovato. Ha vissuto un'estate difficile, vedendo la Lazio smontata dall'interno e immaginando un Olimpico vuoto. Addirittura cacciato da un allenamento durante il ritiro: Gattuso lo vedeva senza mordente. Adesso l'olandese è tornato quello dei primi mesi nella Capitale con Sarri in panchina.

Merito anche dell'arrivo di Frattesi, come scrive Il Corriere dello Sport. Grazie a lui ha ritrovato "brio ed estro". I numeri lo testimoniano: più passaggi riusciti nella trequarti offensiva (68), più occasioni create su azione (6 come Zaccagni). A Venezia ha tentato tre tiri, due da dentro l’area, più 4 tocchi, 7 duelli e 3 contrasti. Adesso è un Taylor totale, sia offensivo che difensivo. È da Nazionale, e infatti Xavi se n'è accorto e l'ha convocato con l'Olanda. Il lavoro alla Lazio sta portando i suoi frutti.