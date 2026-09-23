Salto in alto Lazio: nessuno ha fatto più punti rispetto all'anno scorso

RASSEGNA STAMPA - Prime cinque giornate da record. Ben 13 punti in classifica, con quattro vittorie e un pareggio. La Lazio è arrivata alla lunga sosta di settembre-ottobre al primo posto, a pari merito con Inter e Roma. E rispetto alla scorsa stagione, nessuna squadra di Serie A ha fatto meglio: la crescita è evidente.

Come riportato da Il Messaggero, rispetto all'anno vissuto con Sarri, poi passato all'Atalanta in estate, la Lazio ha 7 punti in più in classifica dopo le prime cinque partite di campionato. Solo Cagliari (+5), Inter e Lecce (entrambe +4) si avvicinano a questo risultato. Ma i biancocelesti non hanno eguali e in questa speciale graduatoria sono primi da soli.

Chiudono la lista Como (+2), Roma, Sassuolo e Fiorentina (tutte +1). Nessun cambiamento per il Torino (0), mentre peggio hanno fatto Juventus, Milan, Parma, Genoa (a -1), Udinese e Atalanta (-3), e infine Napoli e Bologna (entrambe -5). La Lazio guarda tutte dall'alto anche qui.